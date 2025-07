Atletico Svelato anche il team di C2

Definito lo staff della squadra che sarà iscritta in Serie C1 con il nome Vigor Fucecchio, Salvio Perretta al timone con Christian Perussato come vice e preparatore dei portieri ed Elia Menichini come collaboratore tecnico, la nuova realtà del calcio a cinque fucecchiese, nata dall'unione delle forze di Vigor, Atletico e Papo9, svela anche quello del team di C2. A guidare il gruppo denominato Atletico Fucecchio sarà infatti una coppia di campioni regionali: Francesco Morelli, che è reduce dalla vittoria del campionato toscano con l'Under 19 della Vigor e Andrea Cacace, capace di traghettare al successo regionale l'Under 21 dell'Atletico.

Jannik Sinner cambia ancora il team: fuori dallo staff il preparatore atletico Marco Panichi ed il fisioterapista Ulises Badio - Sono sempre più insistenti a Wimbledon le voci di un cambio nello staff di Jannik Sinner: il numero 1 azzurro a sorpresa è pronto infatti ad annunciare la fine della collaborazione con il preparatore atletico Marco Panichi ed il fisioterapista Ulises Badio, entrambi entrati nel gruppo del campione azzurro al posto di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, mandati via dopo il caso clostebol.

