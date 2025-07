Il Loreto si prepara ai derby. Sgarzini e Clementi nel mirino.

La serie B nazionale di basket è più marchigiana con l’arrivo del neo-promosso Loreto Pesaro, che va a far compagnia a Jesi e Fabriano, inserite insieme nel girone sud. Sarà una stagione a suon di derby, ma se per le due formazioni della provincia di Ancona la serie B non è una novità , per la società pesarese è un fatto storico essere ai nastri di partenza della serie cadetta, a maggior ragione in questo momento storico in cui la Vuelle, società faro della città , si trova appena una categoria sopra, in A2. La presentazione di sabato scorso, che è stata un vero bagno di folla, si è svolta nel campetto dell’oratorio, a ricordare le origini parrocchiali del club, nato nel quartiere di Loreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

