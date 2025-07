Pixel VPN by Google abbraccia il linguaggio di design Material 3 Expressive

In Pixel VPN by Google gli sviluppatori hanno implementato alcune modifiche grafiche basate sul linguaggio di design Material 3 Expressive L'articolo proviene da TuttoAndroid.

In questa notizia si parla di: pixel - google - linguaggio - design

