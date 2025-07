Il dollaro si rafforza ancora l' euro scende a 1,1666

Il dollaro si rafforza ancora con le politiche commerciali di Donald Trump, ed in particolare dopo l'annuncio di dazi al 30% per l' Europa. L' euro scende dello 0,2% a 1,1666 sul biglietto verde. In calo anche la sterlina a 1,3466 e il franco svizzero a 1,2541 sul dollaro.

Niente panico sui mercati finanziari. Petrolio a 80 dollari al barile, si rafforza il dollaro in attesa di risposta Iran - (Adnkronos) – I mercati sembrano aver ben assorbito la notizia del bombardamento dei tre siti nucleari iraniani di Fordow, Natanz e Ishafan da parte degli Stati Uniti.

L'euro si rafforza sul dollaro, massimi da 2021 sopra 1,17 - L'euro prosegue la sua corsa sul dollaro e viaggia ai massimi dal settembre 2021. La valuta europea sale dello 0,7% e viene scambiata a 1,1740 dollari.

Il dollaro si rafforza con i dazi, l'euro scende a 1,1689. Biglietto verde si rafforza anche su sterlina e franco svizzero

A Piazza Affari bene St, NewPrinces in rally dopo l'acquisizione di Plasmon. Si rafforza il dollaro, mentre scende il petrolio. Bitcoin a un passo da 112mila dollari.

A Webuild nuovi lavori per 600 milioni dollari in Arabia Saudita - Webuild rafforza la sua presenza in Arabia Saudita con nuovi lavori per circa 600 milioni di dollari nell'ambito ...