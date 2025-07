Operazione antidroga nel Reggino eseguite 54 misure cautelari

Carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno effettuato la scorsa notte un'operazione antidroga eseguendo 54 misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria. L'operazione interforze Ă© stata denominata "Arangea bis-Oikos". Le accuse contestate nell'inchiesta, coordinata dal procuratore della Repubblica Giuseppe Lombardo, sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, riciclaggio ed estorsione, con l'aggravante, per alcuni indagati, di avere agito con metodo mafioso. Sono stati oltre 250 gli investigatori impegnati nel blitz che fa seguito ad indagini, sviluppate tra il 2021 e il 2024, che hanno consentito di ricostruire l'organigramma di due diverse associazioni per delinquere, specializzate, una nello spaccio di droga al dettaglio nei territori di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Gioia Tauro e l'altra nell'importazione di cocaina, hashish e marijuana da Ecuador, Spagna, Germania, Olanda e Belgio, sfruttando il porto di Gioia Tauro come hub strategico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Operazione antidroga nel Reggino, eseguite 54 misure cautelari

In questa notizia si parla di: operazione - antidroga - misure - cautelari

Maxi-operazione antidroga in Basilicata: 17 arresti - AGI -Â I carabinieri del comando Provinciale di Potenza, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo lucano, stanno dando esecuzione, in provincia di Potenza e in altre province italiane, a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall'Ufficio gip nei confronti di 17 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, per una sola, un a gente di Polizia Locale, accesso abusivo alla banca dati della MCTC e peculato d'uso.

Cassino, operazione antidroga: la Polizia sequestra 10 kg di cocaina occultata in un'auto - La Polizia Stradale di Cassino ha concluso con successo un’importante operazione antidroga, sequestrando dieci chilogrammi di cocaina destinata al mercato illecito.

Cerignola: operazione antidroga, nove arresti Carabinieri - Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di 9 soggetti – 3 destinatari della custodia cautelare in carcere e 6 degli arresti domiciliari – accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

VIDEO Maxi operazione antidroga a Porto D'Ascoli, blitz della Polizia di Stato: eseguite 14 misure cautelari https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A1574-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,7743912C-5C8E-11F0-94 Vai su X

Operazione #antidroga, 14 misure cautelari, perquisizioni nella provincia di Ascoli Vai su Facebook

Operazione antidroga nel Reggino, eseguite 54 misure cautelari; Caltanissetta, operazione antidroga: la Polizia di Stato esegue 11 misure cautelari; Maxi blitz antidroga, smantellate tre bande del narcotraffico nel Reggino: scattano 21 misure cautelari.

Operazione antidroga nel Reggino, eseguite 54 misure cautelari - Carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno effettuato la scorsa notte un'operazione antidroga eseguendo 54 misure cautelari emesse dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria. Riporta ansa.it

Maxi blitz della Dda a Reggio Calabria: 54 misure cautelari - Una importava droga dall’Ecuador in Europa e a Gioia Tauro. Si legge su rainews.it