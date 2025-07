Atalanta lunedì al via la stagione 2025 26 Ecco lo staff tecnico di mister Juric

Conto alla rovescia per la nuova stagione: lunedì 14 luglio l'Atalanta si rimette in moto per le visite mediche, martedì primi allenamenti a Zingonia. Ufficiale il nuovo staff tecnico: il vice di Juric è Matteo Paro.

Atalanta, lunedì al via la stagione 2025/26. Ecco lo staff tecnico di mister Juric; Primavera: preparazione al via lunedì 14 luglio; Atalanta, tutti gli uomini di Juric: Paro, Ostojic e Veloso, tutti ex centrocampisti. Gritti e gli altri: chi ha seguito il Gasp.