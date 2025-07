Sono trascorse appena due settimane dal via ufficiale del calciomercato estivo e la Pistoiese ha per larga parte completato l’organico per la stagione 20252026. Ad oggi infatti il club arancione conta nella propria rosa venticinque giocatori, di cui nove confermati dallo scorso campionato e dieci quote. Un numero che è destinato ad aumentare, in quanto dovranno essere inseriti nel gruppo squadra un paio di giocatori di fascia under e un attaccante in grado di spostare gli equilibri negli ultimi sedici metri. I tempi però sono già maturi per provare ad ipotizzare l’undici tipo che sta progettando il tecnico Antonio Andreucci, in attesa di veder lavorare sul campo la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Pistoiese di Andreucci. Quanta scelta in difesa. Centrocampo di qualità . Attacco da completare