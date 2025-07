Il Gp Nello Bellei a Fortunadrago Font. Beffato Carpendale a 50 metri dal palo.

Un Bellei all’altezza delle aspettative con oltre mille spettatori ad animare il parterre del Sesana. Ancora una volta il pubblico ha risposto al richiamo dei grandi eventi, complice anche una ben riuscita edizione del Gran Premio Nello Bellei che prometteva tutto tranne uno svolgimento scontato. Come spesso accade in pista piccola la partenza è stata particolarmente avvincente con Frankie Lj e Fierobecco Font che provano a conquistare il comando con un avvio al fulmicotone. Il targato Lj va in confusione e si getta di galoppo mentre Fierobecco non molla la presa e dal centro pista scavalca addirittura Fortunadrago Font che partiva con il numero alla corda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

