Alla velocità di Sinner la palla quasi non la vedi Alcaraz non riusciva a tenerlo a fondo campo Panatta

Adriano Panatta ha commentato la vittoria di Sinner sulle colonne del Corriere della Sera, ponendo l'accento soprattutto sul valore mentale di Sinner, che non ha lasciato niente all'avversario ieri sul prato di Wimbledon. Sinner ha talento soprattutto nella testa, tira dritto anche nelle difficoltà (Panatta). Scrive così l'ex tennista sul Corriere della Sera: "Finalmente l'ho visto, so com'è fatto. Un italiano che vince a Wimbledon. Mi sono chiesto, qualche volta, se mai mi sarebbe riuscito. E invece eccolo qui, che solleva le braccia come un ciclista sul traguardo. Esulto e applaudo. Ma per favore, applaudiamo tutti, dai.

