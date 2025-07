Cagnolini in sala d' attesa per ridurre lo stress ospedaliero nei piccoli pazienti

Il giovedì mattina gli ospiti a quattro zampe si danno appuntamento con i bambini in attesa di entrare negli ambulatori pediatrici. La sala di giochi e d'attesa del primo piano del padiglione 29 dell'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento diventa così il luogo dove i cuccioli giocano. 🔗 Leggi su Veronasera.it

