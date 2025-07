Sorrentino NdC | Veti sprezzanti del PD sono portafortuna su caratura del nostro leader e della nostra comunità politica

La segretaria provinciale di Noi di Centro risponde ai veti del PD: ‚ÄėContro Mastella solo sconfitte. Il rispetto per la nostra storia non √® negoziabile. ‚ÄúI veti sprezzanti del Partito Democratico di Benevento nei confronti del nostro leader Clemente Mastella e della comunit√† di donne e uomini di NdC sono un portafortuna! Da dieci anni seminano vento e raccolgono la tempesta della sconfitta elettorale a tutti i livelli di governo. Quanto alla lungimiranza politica √® come il coraggio manzoniano di Don Abbondio: se uno non ce l‚Äôha, non se la pu√≤ dare‚ÄĚ, cos√¨ in una nota la segretaria provinciale NdC Marcella Sorrentino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

