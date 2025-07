Il mondo della politica piange Giuseppe Pasquazzo

Lutto nel mondo dell’imprenditoria e della politica. Nella giornata di venerdì 11 luglio si è spento all’etĂ di 93 anni Giuseppe Pasquazzo. Noto a tutti come “Bepi”, Giuseppe Pasquazzo fu sindaco di Ivano Fracena dal 1969 al 1980. Il paese lo ricorda come un punto di riferimento per l’intera. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Ivano Fracena, il mondo della politica piange Giuseppe Pasquazzo.

