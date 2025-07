Patriot americani all’Ucraina ma li paga l’Europa | il piano Trump pesa su di noi

È una mossa che riscrive le dinamiche dell’ assistenza militare occidentale a Kiev: gli Stati Uniti invieranno sistemi di difesa Patriot all’Ucraina, ma a pagare saranno gli europei. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Donald Trump, che nella serata di ieri ha confermato il piano davanti ai giornalisti. “Non ho ancora concordato il numero – ha detto – ma ne avranno un po’ perché hanno bisogno di protezione. L’Unione Europea pagherà . Noi non pagheremo nulla, ma li invieremo ”. Una dichiarazione che, pur lasciando ancora margini di ambiguità sull’entità dell’impegno americano, chiarisce il nuovo approccio dell’amministrazione: gli Stati Uniti forniranno la tecnologia e il mezzo, ma il costo ricadrà su Bruxelles. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Patriot americani all’Ucraina, ma li paga l’Europa: il piano Trump pesa su di noi

