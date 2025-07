Duello Portuense-Comacchiese per la punta. Cazzadore conteso, Baravelli va alla Centese.

Scambio di portieri tra il Mesola e il Consandolo. Il club del presidente Luigi Maggi ha ceduto Pietro Guidi, che si giocherà il posto con Calderoni, mentre arriva a Consandolo Pietro Catalano. La presentazione del Mesola 2025-2026, che disputerà per la prima volta nella sua storia il campionato in Eccellenza, ci sarà il 21 luglio alle 19.30 in sala consiliare. Pochi movimenti per l’altra ferrarese del Delta in categoria, ma rilevanti: la Comacchiese ha confermato Noschese: il trequartista sembrava dovesse lasciare la laguna, alla fine ha trovato l’accordo con la società . Rimane la necessità di trovare un centravanti: "Stiamo parlando con Cazzadore – dice il presidente Francesco Cavalieri – ma non c’è l’accordo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

