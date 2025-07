Concetti chiari, nessun giro di parole e immediatezza della comunicazione. Alberto Gilardino nella sua prima giornata ufficiale da tecnico ha posto le fondamenta del suo percorso in nerazzurro, con una sola promessa: "La mia squadra dovrà correre più degli altri per riuscire a conquistare la salvezza". Il Pisa, in mezzo alle corazzate del nord, al Napoli scudettato, alle romane e a tante altre compagini ben più abituate a calcare i campi della Serie A, è quasi un "parvenu": con il lavoro di mister Gila e dei suoi uomini dovrà dimostrare di non essere sul palcoscenico come comparsa. 1) "Dovremo essere un treno" Un’immagine che rende l’idea di come il "violinista" intenda guidare il gruppo verso il traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dentro le parole: la nostra analisi. Gilardino-pensiero: le frasi chiave