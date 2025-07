Nathaly Caldonazzo su Temptation Island | Quando esci resti chiuso in una stanza per giorni Rischi di impazzire

Nathaly Caldonazzo usa parole forti per descrivere ciò che accadrebbe dietro le quinte di Temptation Island, il docu-reality al quale partecipò nel 2019 insieme all’ex fidanzato Andrea Ippoliti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Valeria Marini, Nathaly Caldonazzo e gli altri: la corsa a dire sui social «Io c'ero ai funerali del papa» - Gli omaggi social, criticati dalla Rete, di Valeria Marini. L’arrivo di Biden, condito da foto e video pubblicati.

“Non hai rispetto. Non c’era bisogno di fotografare Papa Francesco nella bara”: il web contro Nathaly Caldonazzo. Poi arrivano le scuse - Nathaly Caldonazzo è andata alla basilica di San Pietro per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, scomparso alle 7.

Nathaly Caldonazzo pubblica la foto accanto alla salma del Papa e il web la massacra. Poi cancella e si scusa - Scivolone virale per Nataly Caldonazzo, devota al Papa ma forse troppo smaniosa di documentare la sua presenza a San Pietro per omaggiare la salma di Francesco esposta fino a domani sera nella basilica.

