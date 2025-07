Pontedera Venerdì scatta il ritiro in città

Ultima settimana di vacanza (neppure intera.) e poi da venerdì per giocatori e tecnici del Pontedera suonerà la campanella. Il 18 luglio comincia infatti il ritiro atletico, che la squadra consumerà come ormai da tradizione in città, nel suo impianto sportivo. Il primo giorno sarà presumibilmente dedicato ai test atletici, con il pallone che farà la sua comparsa se non già il giorno dopo, al più tardi domenica. La società non ha ancora comunicato avversari e date delle amichevoli, ma è da supporre che già nel week end successivo si possa vedere la squadra all’opera. Ad oggi l’allenatore Leonardo Menichini può disporre di 15 elementi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

