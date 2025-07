WWE | Ecco come è andato il Triple Threat per il titolo tra Becky Lynch Bayley e Lyra Valkyria

The Man supera Bayley e Lyra Valkyria nel match d’apertura che ha infiammato Atlanta. Becky Lynch ha aperto WWE Evolution 2025 alla grande, mantenendo il WWE Women’s Intercontinental Championship in un Triple Threat Match contro Bayley e Lyra Valkyria che ha mandato in visibilio il pubblico dello State Farm Arena di Atlanta. Un’apertura da ricordare. Dopo il benvenuto di Stephanie McMahon e Joe Tessitore, il primo match della serata ha immediatamente alzato l’asticella per tutto il resto dello show. Per oltre 16 minuti, le tre atlete hanno dato vita a quello che molti hanno giĂ definito uno dei migliori match dell’anno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Ecco come è andato il Triple Threat per il titolo tra Becky Lynch, Bayley e Lyra Valkyria

Becky Lynch Scores Flash Pin On Bayley, Retains WWE Women's IC Title At Evolution 2025 - Becky Lynch is still Women's Intercontinental Champion after defeating Bayley and Lyra Valkyria in the opening match of Evolution 2025. Si legge su msn.com