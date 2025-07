Basket | i primi nomi sono Melegari e Poggi L’Audax riparte da zero salvo ripescaggi | Avremo tutti giocatori nati in casa

Sono due ritorni le prime mosse dell’Audax, al lavoro per ricostruire una squadra senior dopo l’anno sabbatico del passato campionato dove, per la prima volta nella sua storia (è nata nel 1952), non ha allestito alcuna prima squadra, ma solo formazioni giovanili. I primi due nomi del new deal sono Lorenzo Melegari (classe 1998, ala-pivot) e Andrea Poggi (classe 1994, play-guardia). "Puntiamo a fare una squadra con tutti giocatori nati in casa Audax – dice il ds Massimo Alibani –. L’obiettivo della società è quello di ripartire dalla categoria più bassa per iniziare una risalita dal campo. Ma non si esclude una domanda di ripescaggio nella Divisione regionale 2 o 1, ma questo dipenderà anche dalla squadra che riusciremo a costruire". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

