Avete sentito? Wimbledon Kate premia Sinner e proprio in quel momento rimbomba una frase

Domenica 13 luglio 2025 si è scritta una pagina di storia del tennis: Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo a Wimbledon, superando in finale Carlos Alcaraz in un match combattutissimo e applaudito in tutto il mondo. Il trionfo dell’altoatesino è arrivato sul leggendario Campo Centrale, davanti a un pubblico d’eccezione che includeva star internazionali e, in prima fila, i membri della famiglia reale britannica. Un momento da ricordare, non solo per la vittoria, ma anche per l’atmosfera che si è creata nei minuti successivi alla fine dell’incontro. Il culmine della giornata è stato, come da tradizione, la cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it