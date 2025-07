Calciomercato Atalanta le idee di Juric per sostituire Retegui | VIDEO

Mateo Retegui va all'Al-Qadsiah per poco meno di 70 milioni di euro: come lo sostituirĂ l'Atalanta di Ivan Juric in questo calciomercato?. Mateo Retegui, capocannoniere dell'ultima stagione in Serie A con 25 gol, è diretto all'Al-Qadsiah, ambiziosa compagine della Saudi Pro League, per poco meno di 70 milioni di euro: come lo sostituirĂ l'Atalanta di Ivan Juric in questo calciomercato estivo? Il punto nel video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Atalanta, le idee di Juric per sostituire Retegui | VIDEO

Calciomercato Atalanta, in cinque pronti a dire addio - Sarà  ancora una volta Champions League, l'Atalanta fronteggerà le grandi del calcio europeo anche l'anno prossimo e la certezza è arrivata con la vittoria contro la Roma dell'ultimo turno di campionato.

Calciomercato Atalanta, obiettivo rinforzare il centrocampo: tre nomi nel mirino per l’estate. L’indiscrezione - Calciomercato Atalanta, occhi puntati su tre centrocampisti considerando la possibile cessione di Ederson.

Atalanta, Gasperini: “Andare alla Roma? C’è un allenatore troppo forte… Non facile ripetersi, sono preoccupato” | Calciomercato - 2025-05-19 20:52:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

Sono ore calde per il calciomercato della Roma, chiamata ad accelerare per l'operazione Ferguson Nelle ultime ore, infatti, si è registrato l'inserimento dell'Atalanta di Juric dopo la cessione di Retegui

Calciomercato Atalanta, da Lookman al dopo Retegui: il punto sull'attacco; Atalanta, tre nomi in ballo per il dopo Retegui; Retegui d'Arabia, una cessione d’oro: all'Atalanta 68 milioni, a Mateo 80 in 4 anni.

Calciomercato Atalanta News/ Si guarda in Premier per il post Retegui, altri big pronti a partire… - Calciomercato Atalanta news, il futuro di tanti big resta ancora in forte bilico. Segnala ilsussidiario.net

Calciomercato, il sostituto di Retegui: lo manda Gattuso - Retegui è pronto a sognare in grande: il sostituto arriva dalla Serie A ... Si legge su calciomercato.it