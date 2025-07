Simone Cristicchi annulla i concerti | Ho la paralisi di Bell

Salta il concerto di Simone Cristicchi previsto per il 12 luglio al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, a causa di un’improvvisa diagnosi di paralisi facciale. L’evento rientrava nel programma della rassegna musicale “Aosta Classica”, ed era uno dei momenti piĂą attesi della stagione estiva valdostana, ma il cantautore è stato costretto a cancellarlo. Simone Cristicchi annulla il concerto per paralisi facciale. Inizialmente gli organizzatori avevano comunicato genericamente che Cristicchi aveva dovuto cancellare la sua partecipazione per motivi di salute. Successivamente, è stato il diretto interessato a rompere il silenzio, intervenendo personalmente sui social per fornire maggiori dettagli e spiegare le sue condizioni ai fan e agli spettatori che attendevano il concerto. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Simone Cristicchi annulla i concerti: «Ho la paralisi di Bell»

