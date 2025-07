Macron lancia l’allarme | La guerra è tornata in Europa

«Mai, dal 1945, la nostra libertà era stata minacciata fino a questo punto». Con queste parole cariche di inquietudine, Emmanuel Macron ha aperto il suo discorso annuale rivolto alle forze armate francesi nei giardini dell’Hôtel de Brienne, sede del ministero della Difesa, alla vigilia della Festa nazionale del 14 luglio. Un discorso solenne che si è trasformato in un appello urgente all’Europa intera: è finito il tempo dell’attesa e della dipendenza strategica. «I dividendi della pace sono finiti», ha scandito il presidente. «Dobbiamo garantire da soli la nostra sicurezza». Leggi anche: Patriot americani all’Ucraina, ma li paga l’Europa: il piano Trump pesa su di noi Di fronte a una minaccia “grave e permanente” rappresentata dalla Russia, Macron ha annunciato una svolta storica nella politica di difesa della Francia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Macron lancia l’allarme: “La guerra è tornata in Europa”

In questa notizia si parla di: macron - lancia - allarme - guerra

Meloni vede Merz e lancia stoccata a Macron: “Basta personalismi” - Roma, 17 mag. (askanews) – La “sintonia” con il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz non riesce a mettere in secondo piano il ‘gelo’ tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, i cui rapporti sono probabilmente al punto più basso da quando la premier è in carica.

Risale solo a qualche giorno fa l’ultimo allarme lanciato dalle Nazioni Unite: gli attacchi con droni stanno aggravando la crisi sulle linee del fronte in Ucraina. Secondo i dati forniti dalla missione di monitoraggio dei diritti umani dell’Onu, i velivoli esplosivi hann Vai su Facebook

“La libertà è in pericolo come mai dal 1945”: il severo monito di Macron; Allarme dalla Francia: Mai così alto il rischio di una guerra in Europa; Londra: venti paesi verso la Coalizione dei volenterosi per supportare l'Ucraina - Il Cancelliere tedesco Scholz: Un esercito forte di Kiev è la migliore garanzia di sicurezza.

Macron lancia l'allarme: "Libertà a rischio, l'Europa deve difendersi da sola" - Con queste parole, pronunciate nei giardini dell’Hôtel de Brienne , residenza del ministero della Difesa, Emmanue ... Scrive informazione.it

Macron, alza le spese militari: “Libertà mai così in pericolo” - Il presidente francese raddoppia il budget per la Difesa: “Mosca la peggior minaccia per l’Europa dalla guerra mondiale” ... Riporta repubblica.it