Elicottero a Solaro grave incidente sulla Saronno-Monza

L'elicottero di Areu è atterrato a Solaro questa mattina, poco dopo le 7, accanto alla Saronno-Monza, nei pressi dell'intersezione con via Meucci, per un incidente stradale. Incidente tra auto e moto a Solaro, atterra l'elicottero In questo punto, qualche minuto prima delle 7, si sono scontrate un'auto e una moto. Ad avere la peggio .

