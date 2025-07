Strano ma vero, siamo arrivati al Seicento, e chi ti spunta fuori? Un prelato col pallino dell’archeologia: Giovanni Giustino Ciampini, che comincia a scavĂ in giro per Roma e dintorni alla ricerca de roba antica. Dove? Proprio nelle paludi di Ciampino, che poi da lui pigliano pure er nome! E lì, fra fango e zanzare grosse come polli, che trova? Niente popò de meno che una statua de Ercole e pure una de Apollo, a conferma che pure le paludi, co’ un po’ de pazienza, nascondono tesori e non solo fango. Er Vaticano, tutto contento, decide de bonificĂ le zone per farne terreni agricoli . e far cassa, ovviamente. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - E dopo i sabini?… na palude de guai…