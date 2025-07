Affermazione di prestigio per i piccoli ‘diavoletti rossoneri’ della Settignanese che vincono il torneo Memorial Pacini e Galeotti. In finale la Settignanese ha prevalso 6-2 sul Montelupo. Numero record di partecipanti al torneo con 32 squadre in campo e la Settignanese è riuscita nell’impresa di vincere tutte le partite disputate, sotto la regia dell’allenatore Andrea Gorgi. Questa la rosa giocatori dei nati nel 2013: Boschi Cosimo, Buscioni Duccio, Carmassi Neri, Da Fano Elia, Donnini Lorenzo, Frenos Emanuele, Gori Ettore, Gori Gianluca, Grazzini Ernesto, Kiselev Luka, Lee Jewon, Lodi Alessandro, Magi Niccolò, Marrocolo Akio, Mengoni Alessandro, Picchi Matteo, Romano Diego, Tarantelli Christian, Vata Xhoel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diavoletti rossoneri travolgenti. Settignanese fa incetta di trofei