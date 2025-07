Sojourner Lo Zio che esalta Brunamonti.

Per chi lo segue negli anni Settanta, come centro di Rieti, che sia tifoso o meno, è comunque il Califfo. Per tutti, a Rieti, è semplicemente Zio Willie. Lui, al secolo, è (purtroppo era) Willard Leon Sojourner, nato a Philadelphia il 10 settembre 1948. E scomparso a Rieti (un incidente stradale) il 20 ottobre 2005. Il Califfo è uno che in campo non si risparmia, raccoglie decine di rimbalzi che spesso tramuta in canestri, grazie anche all’uso del gancio-cielo, modulato sulle movenze feline di Kareem Abdul Jabbar, che detiene il copyright di questo fondamentale. Bello da vedersi, Willie, simpatico e capace di attirare applausi a scena aperta anche nei palazzetti apparentemente ostili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

