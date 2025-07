Roma esalazioni monossido di carbonio in hotel in via Aurelia | 96 evacuati 6 in ospedale

(Adnkronos) – Esalazioni di monossido di carbonio in un hotel in via Aurelia a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che hanno evacuato in via precauzionale 96 persone. Sei i ricoverati in ospedale oltre a un operatore del 118. I vigili del fuoco hanno sequestrato la caldaia. Dopo l'intervento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Roma, esalazioni di monossido di carbonio in un hotel in via Aurelia

