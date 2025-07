Prezzo petrolio in lieve aumento Wti a 68,14 dollari

Prezzo del petrolio in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna ad agosto passa di mano a 68,14 dollari al barile con un avanzamento dello 0,13% mentre il Brent con consegna a settembre è scambiato a 70,48 dollari al barile con una crescita dello 0,17%.

Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia - L’oro ha infranto ogni record, spingendosi per la prima volta nella storia oltre la soglia dei 3.500 dollari l’oncia.

In calo il prezzo dell'oro, spot sotto i 3.300 dollari l'oncia - Dopo il rialzo di ieri, il prezzo dell'oro è oggi in calo. Le quotazioni spot segnano un ribasso di circa un punto percentuale a 3.

In calo il prezzo dell'oro, spot sotto i 3.300 dollari l'oncia - Dopo il rialzo di ieri, il prezzo dell'oro è oggi in calo. Le quotazioni spot segnano un ribasso di circa un punto percentuale a 3.

«Perché da quando aveva assunto il potere, il giovane scià non aveva ancora avuto il tempo di ascendere formalmente al trono. In quel periodo il prezzo del petrolio era salito alle stelle e il Paese guadagnava una quantità astronomica di dollari. Gli investitori Vai su Facebook

A Piazza Affari bene St, NewPrinces in rally dopo l'acquisizione di Plasmon. Si rafforza il dollaro, mentre scende il petrolio. Bitcoin a un passo da 112mila dollari. #Finanza #Borse #mercati Vai su X

