Comune di Verona pubblicato il bando per posti di Istruttore servizi informatici

Il Comune di Verona ha reso noto che è stato pubblicato il bando di selezione pubblica per la copertura di due posti di Istruttore servizi informatici – Area degli istruttori, mediante contratto di formazione e lavoro, con l’applicazione delle riserve previste dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Veronasera.it

