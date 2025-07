Fuga di gas all'Hotel Raganelli sull'Aurelia | sette persone ricoverate per monossido di carbonio

Sette persone ricoverate per inalazione di monossido di carbonio è il bilancio di una fuga di gas all'Hotel Raganelli di via Aurelia a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fuga - hotel - raganelli - aurelia

Emanuele De Maria, il detenuto modello di Bollate in fuga dopo l’accoltellamento di Milano. Giallo sull’altra collega d’hotel svanita nel nulla - «A Bollate la dignità umana viene ripristinata. Il lavoro mi rende libero. I colleghi mi accettano». Queste le parole di Emanuele De Maria ai microfoni di Confessione Reporter, mentre lavora dietro il bancone dell’Hotel Berna a Milano.

Milano, detenuto in permesso di lavoro accoltella un collega in hotel: sparita anche una donna dall'albergo. L'uomo è in fuga - Sono in pieno corso le ricerche di Emanuele De Maria, l'evaso 35enne che questa mattina all'alba avrebbe accoltellato un collega, il barista Hani Fouad Abdelghaffar Nasra, di 50 anni,.

Detenuto Emanuele De Maria in fuga dopo aver accoltellato il portiere di hotel, mistero su una donna scomparsa - Emanuele De Maria e la collega sparita, si sospetta un caso di omicidio: il detenuto è ricercato ovunque e potrebbe essere fuggito all'estero

Fuga di gas all'Hotel Raganelli sull'Aurelia: sette persone ricoverate per monossido di carbonio; Roma, fuga di monossido di carbonio in un hotel: evacuati 96 ospiti; Roma, fuga di gas nell’Hotel Raganelli: albergo evacuato, 7 intossicati.

Fuga di gas all’Hotel Raganelli sull’Aurelia: sette persone ricoverate per monossido di carbonio - Sette persone ricoverate per inalazione di monossido di carbonio è il bilancio di una fuga di gas all'Hoet Raganelli di via Aurelia a Roma ... Segnala fanpage.it

Fuga di gas da un distributore sull'Aurelia a Ladispoli, consolare ... - La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato in via Aurelia al km 41,165, a Ladispoli, la squadra 26A di Cerveteri, un’autobotte e il supporto del CRRC per una fuga di Gpl. terzobinario.it scrive