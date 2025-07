Il terrapiattista di Temptation Island con i dubbi sui dinosauri e gli astronauti sulla Luna

L'edizione in corso di Temptation Island sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. Il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia riesce a intercettare un'ampia fetta di pubblico perchĂ©, nelle calde serate d'estate di un periodo storico in cui guerre e drammi umani la fanno da padroni, garantisce qualche ora di leggerezza. Il segreto probabilmente è proprio nel riuscire a non prendersi troppo sul serio, mostrando senza filtri la variegata umanitĂ italiana. E quest'anno gli spunti per un sorriso o una battuta non mancano a Temptation Island, dove uno dei personaggi piĂą divertenti è il "fidanzato" Alessio, capace di far ridere e infuriare il pubblico allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il "terrapiattista" di Temptation Island con i dubbi sui dinosauri e gli astronauti sulla Luna

