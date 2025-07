Autoimpiego per giovani imprenditori incentivi da 800 milioni | come ottenerli

Dopo un anno dal decreto Coesione si sbloccano le misure per il lavoro autonomo e l’autoimpiego tra i giovani. Il 12 luglio i ministri Marina Calderone, Tommaso Foti e Giancarlo Giorgetti hanno firmato il decreto attuativo previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto Coesione (Dl 602024) e lo hanno trasmesso agli organi di controllo. Si tratta di un pacchetto da 800 milioni per sostenere nuove attività imprenditoriali, professioni libere e progetti individuali in tutta Italia. Le risorse stanziate sono destinate a Neet, disoccupati e giovani imprenditori, con strumenti come il Fondo sociale europeo, il Pnrr e la collaborazione del Ente nazionale per il Microcredito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Autoimpiego per giovani imprenditori, incentivi da 800 milioni: come ottenerli

