Alberto Trentini prigioniero in Venezuela | cosa racconta un ex detenuto sulle trattative per tornare a casa

Tra qualche giorno Alberto Trentini raggiungerĂ l'ottavo mese in carcere, al Rodeo I, lontano da casa e senza possibilitĂ di comunicare con i suoi parenti. L'unica crepa di luce, dopo la chiamata dello scorso 16 maggio ai familiari, si è insinuata qualche giorno fa con le parole di un ex-detenuto svizzero che è rimasto nove mesi al penitenziario de El Rodeo I. Lì ha conosciuto il cooperante veneto: lo ha visto arrivare a Boleita, nel quartier generale della Direzione di Controspionaggio militare, ed è stato trasferito insieme a lui a El Rodeo I. "Alberto sta bene, fisicamente è a posto", ha confermato l'ex-detenuto che dopo il rilascio ha cercato di fare la propria parte ricordando che "nessuno merita di stare lì, tantomeno se innocente".

