Sport in tv oggi lunedì 14 luglio | Tour de France Azzurri della pallanuoto sfidano la Serbia

Sport in tv lunedì 14 luglio, dal Tour de France ai Mondiali di pallanuoto maschile fino alle selezioni Under 20 di basket e rugby Abbiamo ancora negli occhi la straordinaria vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. Il tennista di San Candido ha riscritto la storia di questo sport dell’Italia, perchĂ© mai prima d’ora un azzurro aveva vinto sull’erba londinese. E’ però tempo di voltare pagina, provando ad iniziare la settimana nel migliore dei modi. Se il calcio, con i raduni delle squadre, sta tornando pian piano, sono gli altri sport a guadagnare spazio. Su tutti il ciclismo con una nuova tappa del Tour de France, in un’atmosfera particolare essendo oggi festa nazionale in Francia per l’anniversario della presa della Bastiglia. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: sport - lunedì - luglio - tour

Sport in tv oggi (lunedì 28 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Quest’oggi, lunedì 28 aprile, si prospetta una giornata piuttosto intensa per inaugurare la nuova settimana di sport internazionale.

Sport in tv oggi (lunedì 21 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Quest’oggi, lunedì 21 aprile, ci aspetta una Pasquetta da vivere tutta d’un fiato con molti eventi sportivi interessanti anche per i colori azzurri.

Sport in tv oggi (lunedì 12 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, lunedì 12 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

A Sandigliano, da lunedì 14 a domenica 20 luglio, si riaccendono i riflettori sulla Trecar Cup - Fip Tour 2025. Nella cornice del Santo Stefano Padel & Tennis la competizione e lo sport saranno protagonisti! I migliori atleti si sfideranno per uno spettacolo garant Vai su Facebook

Diretta #RaiSport Domenica #13Luglio 2025 Tour France, Pallanuoto Mondiali, Europei Calcio Femminile https://digital-news.it/palinsesti/rai/rai-sport/9303/diretta-rai-sport-domenica-13-luglio-2025-tour-france-pallanuoto-mondiali-europei-calcio-femminile… Vai su X

Sport in tv oggi (lunedì 14 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Tappa 3 oggi, Tour de France 2025: Valenciennes-Dunkerque, percorso e altimetria; Sport in tv oggi, lunedì 7 luglio 2025: Sinner, Cobolli e Sonego a Wimbledon.