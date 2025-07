Reggio Villa e l’hub di Gioia Tauro al centro del narcotraffico internazionale | 54 arresti

È scattata all’alba una vasta operazione antimafia che ha visto impegnati oltre 250 uomini dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia di Stato. Coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Lombardo, l’operazione ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Festival della Complessità 2025: testimonianze e riflessioni critiche a Reggio Calabria e Villa San Giovanni - A Reggio Calabria e Villa San Giovanni  dal 13 al 15 giugno arriva il Festival della Complessità 2025 con incontri pubblici, testimonianze e riflessioni collettive.

Reggio. Droga, estorsione e riciclaggio, maxi operazione 54 arresti - Le indagini, hanno consentito di ricostruire due diverse associazioni, una nello spaccio al dettaglio l’altra, nell’importazione di cocaina, hashish e marijuana The post Reggio. msn.com scrive

‘Ndrangheta, droga dall’Ecuador in Europa e a Gioia Tauro: 54 arresti – VIDEO - Ricostruite due diverse associazione dedite allo spaccio e all'importazione ... Come scrive corrieredellacalabria.it