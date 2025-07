Carlo Verdone | Al debutto alla regia non sbagliai nulla ma la sera prima pensai che il film fosse saltato

In un'intervista Carlo Verdone ricorda il suo esordio alla regia con il film Un sacco bello - uscito 45 anni fa - e parla del rapporto con il produttore Sergio Leone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: carlo - verdone - regia - film

La scuola romana delle risate, Luca Verdone video intervista: «Carlo sintetizzò 100 anni di comicità romana» - La nostra video intervista a Luca Verdone, tra i protagonisti del documentario La scuola romana delle risate, che racconta con la tradizione comica della Capitale, da Petrolini a Sordi, da Proietti a Verdone.

La scuola romana delle risate, recensione: Carlo Verdone in un viaggio tra talenti e sorrisi nella Città Eterna - La scuola romana delle risate è l’opera di Marco Spagnoli che, con l’aiuto di Carlo Verdone e altri grandi della commedia italiana ( Foglietta, Giallini, Guzzanti ), mette in scena un excursus della comicità capitolina senza esclusione di colpi, tra sorrisi e riflessioni.

Jovanotti, ovazione per Carlo Verdone al concerto: “Lo famo strano” – Video - (Adnkronos) – Ovazione per Carlo Verdone, spettatore al Palaeur di Roma per il concerto di Jovanotti.

[...] “Senza volermi sostituire ai manuali didattici – disse una volta – vorrei dare un contributo alla conoscenza di questo Paese“. Nei duecento film interpretando tutti “quei personaggi“, disse di aver “raccontato tutti i momenti del Novecento“. Di recente le video Vai su Facebook

Carlo Verdone: Al debutto alla regia non sbagliai nulla, ma la sera prima pensai che il film fosse saltato; Carlo Verdone, svelato il titolo del prossimo film dell’attore e regista; Carlo Verdone e Dean Norris domani sera all’Arena Ceccarini per il galà di consegna dei premi Excellence Awards e Maximo.

Carlo Verdone: “Al debutto alla regia non sbagliai nulla, ma la sera prima pensai che il film fosse saltato” - In un'intervista Carlo Verdone ricorda il suo esordio alla regia con il film Un sacco bello - Si legge su fanpage.it

Verdone, un sacco bello. In 5mila in piazza Maggiore per il film restaurato - Il regista dal palco ricorda l’amico Dalla: “Un poeta, siamo stati fortunati ad averlo”. Secondo msn.com