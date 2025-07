Maturità in corsia | la battaglia vinta da Sara contro un tumore

Una giovane studentessa di Cesano si diploma a pieni voti. In ospedale. È la storia di Sara, pochi grilli per la testa e tanta voglia di andare avanti. Sara è una giovane studentessa che era giunta al quinto anno del liceo di scienze umane all’Iris Versari di Cesano Maderno. Dopo l’estate. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: sara - maturità - corsia - battaglia

Maturità in corsia: la battaglia vinta da una brianzola contro un tumore.