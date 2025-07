Paganelli centra l’obiettivo Modena playoff da prima

Missione compiuta per Modena Baseball, con qualificazione agli ottavi dei playoff scudetto: i ragazzi del manager Pisano arrivano al primo traguardo stagionale, da programma del presidente Campioli, da primi in classifica del girone E. Sabato hanno sofferto in gara uno contro un’ottima Fiorentina, con gara uno chiusa e decisa a favore dei toscani agli extra inning, ma con orgoglio la Paganelli ha ottenuto poi la vittoria in gara due, una partita fotocopia gara pomeridiana. I gialloblĂą giocheranno la serie degli ottavi al Torri venerdi 25, sabato 26 e domenica 27, resta da capire l’avversario: Nettuno, Macerata o Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Paganelli centra l’obiettivo. Modena, playoff da prima

