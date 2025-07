Incendio di Pastorano CE del 9 luglio | diossine in netta diminuzione ma ancora superiori a valore di riferimento

Diossine e furani ancora sopra i limiti di riferimento a Pastorano, ma in calo rispetto ai rilevamenti precedenti. I risultati del terzo ciclo di campionamento svolto nei pressi del luogo dell’incendio divampato nell’area industriale di Pastorano (Ce) lo scorso 9 luglio evidenziano una concentrazione totale di diossine, furani, policlorobifenili dispersi in aria pari a 0,28 picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente (pgNm3 I-TEQ), superiore dunque al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica (0,15 pgNm3 I-TEQ fonte: LAI-Germania), sebbene in netta diminuzione rispetto al precedente ciclo di campionamento (si rimanda ai precedenti comunicati). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it