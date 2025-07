Ha preso il via ieri e si protrarrà fino alla serata finale del 25 luglio prossimo nella splendida struttura del Nitro Place a Piane di Rapagnano la prima edizione del Nitro Beach Cup, evento dedicato al beach volley proprio nei nuovissimi campi da beach che la struttura ha fortemente voluto. Ad organizzare il torneo proprio i padroni di casa di Nitro in piena collaborazione con la M&G Scuola Pallavolo che ha sposato in pieno l’idea di questo torneo che ha lanciato lo slogan "One beach, one game, one vibe". Proprio per questa novità assoluta è stato programmato un torneo Beach Volley misto 2 vs 2 oltre ad un torneo di beach volley femminile giovanile insieme a quello principale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nitro Beach Cup, sulla sabbia anche i campioni della Yuasa