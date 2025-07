Tripletta Mondiale per festeggiare Ludovico Bruni è diventato ancora papà | gioia immensa

Una tripletta nella prima gara del Mondiale, unendo così la gioia per la vittoria alla felicitĂ per la nascita del proprio secondogenito. Lorenzo Bruni difficilmente dimenticherĂ gli ultimi giorni: sul piano sportivo, il trentunenne di Prato ha dato un contributo concreto al 17-5 con cui il Settebello ha annichilito la Romania nella prima partita della fase a gironi dei Mondiali in corso a Singapore. E’ ormai uno dei "veterani" della Nazionale rinnovata dal commissario tecnico Alessandro Campagna: anche a lui spetta il compito di agevolare l’inserimento dei piĂą giovani. Ed il "Panda" ha offerto anche due giorni fa una prestazione d’esperienza e sostanza contro i romeni, forse galvanizzato anche dalla nascita del suo secondo figlio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tripletta Mondiale per festeggiare Ludovico. Bruni è diventato ancora papĂ : gioia immensa

Pallanuoto, Italia-Romania 17-5: il Settebello parte di slancio ai Mondiali di Singapore; Pallanuoto, esordio vincente per il Settebello di Bruni e Damonte ai Mondiali di Singapore: Romania travolta 17-5.

