Ucraina Trump | Manderemo i Patriot a Kiev li pagherà l’Ue

Donald Trump senza peli sulla lingua: “Manderemo i Patriot all’Ucraina” ma “noi non pagheremo nulla”, lo farĂ l’Unione Europea”. Lo ha detto nella notte italiana parlando con i giornalisti. “Manderemo loro i Patriot, di cui hanno disperatamente bisogno perchĂ© Putin ha davvero sorpreso un sacco di gente”. “Non ho ancora concordato il numero, ma ne avranno un po’ perchĂ© hanno bisogno di protezione, l’Unione europea sta pagando per questo. Noi non pagheremo nulla, ma li invieremo”, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti. Il capo della Casa Bianca poi ha ancora una volta manifestato la sua delusione nei confronti dell’omologo russo, Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Lapresse.it

