Nonostante la sconfitta ai rigori contro il Rione Strada Mulino nell’ultima partita (dopo il 3-3 dei tempi regolamentari) il Rione Popolesco ha chiuso la prima fase del Torneo dei Rioni di Montemurlo al primo posto in classifica con 10 punti, davanti al Rione Bagnolo (secondo a quota 9). Con il 4-2 imposto dal Rione Oste Centro (Caca, Spanò, Ingrassia e Cusano) al Rione Morecci (Donnini ed autogol) si è conclusa la fase iniziale del torneo che sta animano le notti montemurlesi del Nelli. I campioni in carica del Popolesco, che hanno espresso uno dei due attuali capocannonieri della manifestazione (Francesco Ferri, a quota 4 gol insieme a Filippo Cirino del Rione Fornacelle) restano sulla carta la squadra da battere ed approdano direttamente in semifinale al pari del Bagnolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Montemurlo. Torneo dei Rioni, il Popolesco chiude in vetta la prima fase

