Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 21-27 Luglio 2025 |  La Promessa Di Brooke A Ridge!

Beautiful Anticipazioni Trama Puntate da lunedì 21 a domenica 27 Luglio 2025: Finn e Liam contro Thomas. Per Xander è l’assassino di Emma! Beautiful Anticipazioni: Finn chiede a Hope di chiudere con Thomas. Steffy assume le difese del fratello. Zende organizza una cena romantica per Luna che lo rifiuta! Eric si riprende alla grande! Liam chiede a Hope di non accettare la proposta di matrimonio di Thomas!. Sospetti, intrighi, paure, rivelazioni agghiaccianti. Le anticipazioni Beautiful, sulla trama delle puntate in onda da lunedì 21 Luglio a domenica 27 Luglio 2025, riportano emozioni forti e suspense! Le anteprime indicano che Finn, dopo aver ascoltato le nuove rivelazioni di Xander sulla dipartita di Emma, non avrĂ piĂą dubbi sulla colpevolezza di Thomas e non esiterĂ a mettere in guardia Hope dal suo nuovo fidanzato! Steffy, intanto, prenderĂ le difese del fratello, mentre Brooke, ancora ignara delle confessioni dell’Avant, garantirĂ a Ridge che proverĂ ad essere piĂą fiduciosa verso Thomas! Liam sorprenderĂ la Logan intenta a preparare una sorpresa romantica per Thomas e noterĂ , al suo collo, l’anello della proposta di matrimonio! Intanto, mentre gli ultimi esami di Eric lasceranno sperare in una netta ripresa, Zende organizzerĂ una cena romantica per Luna che, oltre a rifiutare un suo bacio, gli dirĂ a chiare lettere di amare RJ e di non avere alcuna intenzione di tradirlo! La soap americana va in onda su Canale 5 dalle 13:40 alle 14:10 dal Lunedì al Venerdì, il Sabato dalle 13:45 alle 15:00 circa e la Domenica dalle 14. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

