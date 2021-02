Liverpool | Klopp | «Perso 4-1 con il City Non è stata la nostra giornata»

(Di domenica 7 febbraio 2021) Jurgen, allenatore del, ha commentato la rovinosa sconfitta subita contro il Manchester: le sue dichiarazioni Jurgen, allenatore del, ha commentato la rovinosa sconfitta subita contro il Manchester. «Quando perdi 4-1, è perché non è la tua, ma buona parte del partita èmolto bella per la mia squadra. Nel primo tempo abbiamo giocato un ottimo calcio e siamo stati davvero bravi in ??partita. All’inizio del secondo tempo hanno cambiato un po’ il nostro sistema. Gli errori che abbiamo fatto, contro una squadra normale, è una brutta cosa, contro una squadra contro il, sono fatali». Leggi su Calcionews24.com

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato la rovinosa sconfitta subita contro il Manchester City: le sue dichiarazioni ...