Le leggi delle donne (Di domenica 7 febbraio 2021) La politica nel mondo sta diventando sempre più una questione di leadership femminile. In effetti tra crisi economiche, capi di stato testosteronici e problematici e pandemie, il momento potrebbe suggerire di attingere a man bassa alla complessità e all'intelligenza femminile. Ma perché in Italia è così difficile far passare leggi e misure per le donne? Come e su quali temi sono riuscite a esercitare il proprio potere in modo utile per tutte? Il tema della presenza femminile nei luoghi del potere lo pose già Stefania Prestigiacomo nel 2005, quando fecero notizia sia le sue lacrime che la forza della sua proposta. Stefania Prestigiacomo leggi anche › Istat, calo dell'occupazione: a dicembre hanno perso il lavoro 99mila donne (e "solo" 2 mila ...

