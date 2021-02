Incidente in A14: due morti. Chiuso tratto tra Pesaro e Cattolica (Di domenica 7 febbraio 2021) Due morti e un ferito. Domenica tragica sull’autostrada A14, dove la mattina è cominciata con un Incidente. Poco prima delle 5.30 un tamponamento ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone all’altezza del chilometro 148. Nello schianto due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta ferita. E’ stato temporaneamente Chiuso il tratto compreso tra Pesaro-Urbino e Cattolica in direzione Bologna. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto Chiuso, il traffico è bloccato e si registrano code in direzione Bologna.Agli utenti diretti verso Bologna, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Duee un ferito. Domenica tragica sull’autostrada A14, dove la mattina è cominciata con un. Poco prima delle 5.30 un tamponamento ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone all’altezza del chilometro 148. Nello schianto due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta ferita. E’ stato temporaneamenteilcompreso tra-Urbino ein direzione Bologna. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del, il traffico è bloccato e si registrano code in direzione Bologna.Agli utenti diretti verso Bologna, ...

