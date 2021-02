Gotti: “Non mi sono mai sentito in discussione, ero preoccupato come un allenatore che perde le partite” (Di domenica 7 febbraio 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona: “Io in discussione? Questi aspetti li ho avvertiti solamente davanti alle telecamere, perché dall’interno non ho avuto avvisaglie. Poi se la fonte è particolarmente attendibile inizio a preoccuparmi (ride, ndr), ma come deve essere preoccupato un allenatore che perde le partite”. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 febbraio 2021) Luca, tecnico dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona: “Io in? Questi aspetti li ho avvertiti solamente davanti alle telecamere, perché dall’interno non ho avuto avvisaglie. Poi se la fonte è particolarmente attendibile inizio a preoccuparmi (ride, ndr), madeve essereunchele”. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsport : Gotti: “Quando crei ma non segni, rischi. Deulofeu decisivo” - infoitsport : Gotti a Sky: 'Dall'interno non mi sono mai sentito in discussione, solo davanti a voi' | Udinese Blog - Noovyis : (Gotti: “Non mi sono mai sentito in discussione, lo avete detto soltanto voi davanti alle telecamere”) Playhitmusi… - VoceGiallorossa : ???@Udinese_1896, Gotti: 'Vorrei non preoccuparmi per le condizioni di Pereyra, ma temo di non poterlo fare'… - Pall_Gonfiato : Udinese, Gotti: 'Ottima partita, ma non sempre potremo giocare così...' -