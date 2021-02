Giorgia Meloni: "Mai con Pd e M5s" (Di domenica 7 febbraio 2021) “Non governo con Pd e 5 Stelle. E’ una promessa fatta a tutti gli italiani che ci sostengono e una regola che vale pure se il premier è Mario Draghi: del resto, da persona seria qual è, non ha cercato minimamente di convincermi”. Lo dice la leader di FdI. Giorgia Meloni, in un’intervista a Libero. “Ci possono essere una serie di motivi per i quali Matteo Salvini e la Lega hanno reputato più vantaggioso sostenere Mario Draghi che non porsi con noi all’opposizione, come sarebbe più naturale e probabilmente più affine al loro elettorato”, osserva Meloni, “non entro nelle loro dinamiche perché la caratteristica di FdI è sempre stata quella di non fare tatticismi ed essere molto chiara sul no a ogni forma di inciucio”. “Il livello del premier incaricato è fuori discussione”, ha sottolineato la leader di FdI, “ma, forse stavolta a qualcuno ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) “Non governo con Pd e 5 Stelle. E’ una promessa fatta a tutti gli italiani che ci sostengono e una regola che vale pure se il premier è Mario Draghi: del resto, da persona seria qual è, non ha cercato minimamente di convincermi”. Lo dice la leader di FdI., in un’intervista a Libero. “Ci possono essere una serie di motivi per i quali Matteo Salvini e la Lega hanno reputato più vantaggioso sostenere Mario Draghi che non porsi con noi all’opposizione, come sarebbe più naturale e probabilmente più affine al loro elettorato”, osserva, “non entro nelle loro dinamiche perché la caratteristica di FdI è sempre stata quella di non fare tatticismi ed essere molto chiara sul no a ogni forma di inciucio”. “Il livello del premier incaricato è fuori discussione”, ha sottolineato la leader di FdI, “ma, forse stavolta a qualcuno ...

